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12 листопада 2024, 15:29

Лікарі ВЛК отримали вказівку "згори" всіх визнавати придатними, – нардепка Скороход

12 листопада 2024, 15:29
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Лікарі військово-лікарських комісій (ВЛК) мають негласну вказівку від керівництва визнавати придатними до служби у війську всіх військовозобов'язаних

Про це заявила на пресконференції народна депутатка Ганна Скороход, передає RegioNews.

"Нам неодноразово самі лікарі говорили і вони негласно нам допомагали, що мають вказівку, що всі придатні. А непридатні – це окрема каста. Такого не може бути", – заявила Скороход.

Депутатка також нагадала про велику кількість фактів корупції. Тому вона запропонувала своє бачення вирішення проблеми корупції у ВЛК. Зокрема, депутати пропонують, щоб не було однієї ВЛК у кожній області, а щоб вони були змішаними.

"Щоб вони весь час "пересувались" по Україні. І щоб не можна було взагалі домовитись. Бо комісія весь час буде змінна", - запропонувала Скороход.

Також депутатка вважає, що у комісію необхідно додати представника правоохоронних органів, який буде неофіційно контролювати, що відбувається в цих комісіях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради запропонувала розформувати ТЦК, а їхніх працівників відправити на фронт.

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