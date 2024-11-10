За добу ЗСУ знищили 1350 росіян, десятки ББМ та артсистем окупантів

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом 9 листопада Сили оборони України знищили 1 350 російських загарбників, 11 танків, майже 30 бойових броньованих машин і більше 30 артилерійських систем ворога. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення становить близько 708 890 військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 10.11.24 орієнтовно склали:

особового складу — близько 708 890 (+1 350) осіб,

— близько 708 890 (+1 350) осіб, танків — 9 249 (+11) од,

— 9 249 (+11) од, бойових броньованих машин — 18 726 (+29) од,

— 18 726 (+29) од, артилерійських систем — 20 280 (+31) од,

— 20 280 (+31) од, РСЗВ — 1 245 од,

— 1 245 од, засобів ППО — 996 од,

— 996 од, літаків — 369 од,

— 369 од, гелікоптерів — 329 од,

— 329 од, БПЛА оперативно-тактичного рівня — 18 619 (+44) од.

— 18 619 (+44) од. крилатих ракет — 2 634 од,

— 2 634 од, кораблів / катерів — 28 од,

— 28 од, підводних човнів — 1 од,

— 1 од, автомобільної техніки та автоцистерн — 28 683 (+122) од,

— 28 683 (+122) од, спеціальної техніки — 3 604 од.

"Дані уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 10 листопада Сили оборони України атакували склади з боєприпасами 1060-го центру матеріально-технічного забезпечення у Брянській області РФ. Під удар потрапили склад БК з артилерійськими боєприпасами, ракетами та авіабомбами.

Також повідомлялося, що сьогодні вночі російська армія атакувала Україну рекордною кількістю БпЛА — 145. Сили ППО збили 62 ворожі дрони.