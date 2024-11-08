Прикордонники показали, як "Фурія" вночі полює на росіян під Вовчанськом

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Після настання темряви розвідувально-ударні групи БпЛА прикордонної бригади «Гарт» починають справжнє полювання на російських окупантів поблизу Вовчанська

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Вночі захисники Харківщини ефективно працюють по ворожих цілях.

"Пілоти підрозділу "Фурія" з використанням скидів та FPV-дронів нанесли вогневе ураження по місцях зосередження загарбників – бліндажах, окопних лініях, а також складах з будівельними матеріалами, призначеними для зведення фортифікацій. Всі цілі уражено", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ГУР показали, як пілоти FPV полюють на фронті на російські вантажівки, фургони та мотоцикли.