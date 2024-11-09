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За два тижні воїни Служби безпеки уразили 16 ворожих РСЗВ "Град"

Про це передає RegioNews із посиланням на пресцентр СБУ.

"Воїни СБУ за два тижні уразили 16 російських "Градів". Завдяки ювелірній роботі операторів ударних дронів ЦСО "А" СБУ ці РСЗВ та їх екіпажі більше не будуть нищити українські міста і села", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на Луганському напрямку підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ виявили та знищили російський зенітний ракетний комплекс "Оса".