Сили оборони знищили під Сіверськом російський танк Т-90М та БМП-2

фото: ДПСУ

На Сіверському напрямку воїни бригади Гвардії наступу «Помста» та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» відбили російські штурми. Окупанти зазнали втрат

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Захисники Донеччини знищили ворожу піхоту, російський танк Т-90М "Прорив" та бойову машину піхоти (БМП-2).

"Також добірка відео ілюструє як аеророзвідники підрозділу "GALA drones company" бригади "Помста" виявляють точки накопичення ворожої піхоти, їхні маршрути та успішно ліквідовують цілі. Ворог не уникне ПОМСТИ!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прикордонники показали, як підрозділ "Фурія" вночі полює на росіян під Вовчанськом на Харківщині.

Раніше на Східному напрямку українські захисники спалили російський зенітний ракетний комплекс "Бук-М2". Для ураження застосували дрон-камікадзе.