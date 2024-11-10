За сутки ВСУ уничтожили 1350 россиян, десятки ББМ и артсистем оккупантов

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В течение 9 ноября Силы обороны Украины уничтожили 1350 российских захватчиков, 11 танков, почти 30 боевых бронированных машин и более 30 артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 708 890 военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 708 890 (+1 350) человек,

- около 708 890 (+1 350) человек, танков - 9 249 (+11) ед,

- 9 249 (+11) ед, боевых бронированных машин - 18 726 (+29) ед,

- 18 726 (+29) ед, артиллерийских систем - 20 280 (+31) ед,

- 20 280 (+31) ед, РСЗО - 1 245 ед,

- 1 245 ед, средств ПВО - 996 ед,

- 996 ед, самолетов - 369 ед,

- 369 ед, вертолетов - 329 ед,

- 329 ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 619 (+44) ед.

- 18 619 (+44) ед. крылатых ракет - 2 634 ед,

- 2 634 ед, кораблей / катеров - 28 ед,

- 28 ед, подводных лодок - 1 ед,

- 1 ед, автомобильной техники и автоцистерн - 28 683 (+122) ед,

- 28 683 (+122) ед, специальной техники - 3 604 ед.

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 10 ноября Силы обороны Украины атаковали склады с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения в Брянской области РФ. Под удар попали склады БК с артиллерийскими боеприпасами, ракетами и авиабомбами.

Также сообщалось, что сегодня ночью российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА - 145. Силы ПВО сбили 62 вражеских дрона.