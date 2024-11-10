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10 ноября 2024, 13:15

За сутки ВСУ уничтожили 1350 россиян, десятки ББМ и артсистем оккупантов

10 ноября 2024, 13:15
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В течение 9 ноября Силы обороны Украины уничтожили 1350 российских захватчиков, 11 танков, почти 30 боевых бронированных машин и более 30 артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 708 890 военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 708 890 (+1 350) человек,
  • танков - 9 249 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин - 18 726 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 20 280 (+31) ед,
  • РСЗО - 1 245 ед,
  • средств ПВО - 996 ед,
  • самолетов - 369 ед,
  • вертолетов - 329 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 619 (+44) ед.
  • крылатых ракет - 2 634 ед,
  • кораблей / катеров - 28 ед,
  • подводных лодок - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28 683 (+122) ед,
  • специальной техники - 3 604 ед.

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 10 ноября Силы обороны Украины атаковали склады с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения в Брянской области РФ. Под удар попали склады БК с артиллерийскими боеприпасами, ракетами и авиабомбами.

Также сообщалось, что сегодня ночью российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА - 145. Силы ПВО сбили 62 вражеских дрона.

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