За сутки ВСУ уничтожили 1350 россиян, десятки ББМ и артсистем оккупантов
В течение 9 ноября Силы обороны Украины уничтожили 1350 российских захватчиков, 11 танков, почти 30 боевых бронированных машин и более 30 артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 708 890 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 708 890 (+1 350) человек,
- танков - 9 249 (+11) ед,
- боевых бронированных машин - 18 726 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 20 280 (+31) ед,
- РСЗО - 1 245 ед,
- средств ПВО - 996 ед,
- самолетов - 369 ед,
- вертолетов - 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18 619 (+44) ед.
- крылатых ракет - 2 634 ед,
- кораблей / катеров - 28 ед,
- подводных лодок - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 683 (+122) ед,
- специальной техники - 3 604 ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 10 ноября Силы обороны Украины атаковали склады с боеприпасами 1060 центра материально-технического обеспечения в Брянской области РФ. Под удар попали склады БК с артиллерийскими боеприпасами, ракетами и авиабомбами.
Также сообщалось, что сегодня ночью российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА - 145. Силы ПВО сбили 62 вражеских дрона.