На Прикарпатті знову зафіксували землетрус
На Прикарпатті зафіксували землетрус, який відносять до ледве відчутних. Епіцентр - у Надвірнянському районі
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.
Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірна, на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних, - повідомляє центр спеціального контролю.
За їхньою інформацією, магнітуда землетрусу, який стався близько 14 години, за шкалою Ріхтера складає 2,3 бала.
Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, - зазначили у центрі спеціального контролю.
Відомо, що від початку року у Надвірнянському районі зафіксували п’ять подібних землетрусів.
Як повідомлялося, лише в попередньому місяці на Прикарпатті землетруси були 30, 20 жовтня, 13 жовтня.