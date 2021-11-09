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09 листопада 2021, 19:05 3

На Прикарпатті знову зафіксували землетрус

09 листопада 2021, 19:05 3
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Фото з відкритих джерел
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На Прикарпатті зафіксували землетрус, який відносять до ледве відчутних. Епіцентр - у Надвірнянському районі

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, на північний схід від міста Надвірна, на глибині 3 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних, - повідомляє центр спеціального контролю.

За їхньою інформацією, магнітуда землетрусу, який стався близько 14 години, за шкалою Ріхтера складає 2,3 бала.

Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах, - зазначили у центрі спеціального контролю.

Відомо, що від початку року у Надвірнянському районі зафіксували п’ять подібних землетрусів.

Як повідомлялося, лише в попередньому місяці на Прикарпатті землетруси були 30, 20 жовтня, 13 жовтня.

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