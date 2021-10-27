На Закарпатті стався землетрус
Сьогодні близько 5 години ранку в районі міста Виноградів Закарпатської області стався землетрус магнітудою 3,1
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.
Джерело землетрусу знаходиться на території Закарпатської області, в районі міста Виноградів, на глибині 7 км. За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних", - йдеться у повідомленні.
Інформації щодо жертв, постраждалих або руйнування немає.
Нагадаємо в ніч на 18 жовтня у Берегівському районі Закарпатської області стався землетрус.
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