На Закарпатті стався землетрус

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Сьогодні близько 5 години ранку в районі міста Виноградів Закарпатської області стався землетрус магнітудою 3,1

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Джерело землетрусу знаходиться на території Закарпатської області, в районі міста Виноградів, на глибині 7 км. За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо жертв, постраждалих або руйнування немає.

Нагадаємо в ніч на 18 жовтня у Берегівському районі Закарпатської області стався землетрус.