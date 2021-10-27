13:02  27 жовтня
У Києві за добу померли 54 людини, серед них однорічний хлопчик - Кличко
08:28  27 жовтня
У МВС прокоментували ситуацію із помилками у санкційному списку РНБО
08:06  27 жовтня
Окупанти на Донбасі шість разів гатили із заборонених озброєнь, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2021, 10:49 219

На Закарпатті стався землетрус

27 жовтня 2021, 10:49 219
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сьогодні близько 5 години ранку в районі міста Виноградів Закарпатської області стався землетрус магнітудою 3,1

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

Джерело землетрусу знаходиться на території Закарпатської області, в районі міста Виноградів, на глибині 7 км. За класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо жертв, постраждалих або руйнування немає.

Нагадаємо в ніч на 18 жовтня у Берегівському районі Закарпатської області стався землетрус.

українці горы Закарпаття природа землетрус

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua