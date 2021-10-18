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18 жовтня 2021, 11:26 192

На Закарпатті стався землетрус

18 жовтня 2021, 11:26 192
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Фото: Рixabay
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В ніч на 18 жовтня у Берегівському районі Закарпатської області стався землетрус

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської обладміністрації.

Підземні поштовхи зафіксували о 2:20:36 18 жовтня в районі села Бодалово.

"Координати епіцентру — широта 48.11 гр., довгота 22.62 гр. Глибина гіпоцентру 0.5 +/-1.4 км", — наводять дані в департаменті

Інформація з населених пунктів до поки не поступала.

Нагадаємо, нещодавно на Франківщині в Богородчанському районі на глибині 5 км стався землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера. Негативних наслідків від явища не зафіксовано.

Закарпаття землетрус

 
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