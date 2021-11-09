На Прикарпатье снова зафиксировали землетрясение

Фото из открытых источников

На Прикарпатье зафиксировали землетрясение, которое относят к еле ощутимым. Эпицентр - в Надворнянском районе

Об этом сообщает Главный центр специального контроля, передает RegioNews.

Эпицентр землетрясения находится в Надворнянском районе Ивано-Франковской области, на северо-восток от города Надворная, на глубине 3 км. По классификации землетрясений относится к еле ощутимым, - сообщает центр специального контроля.

По их информации, магнитуда землетрясения, которое произошло около 14 часов, по шкале Рихтера составляет 2,3 балла.

Колебания ощущаются только отдельными людьми, находящимися в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах, - отметили в центре специального контроля.

Известно, что с начала года в Надвирнянском районе зафиксировали пять подобных землетрясений.

Как сообщалось, только в предыдущем месяце на Прикарпатье землетрясения были 30, 20 октября, 13 октября.