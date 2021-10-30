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30 жовтня 2021, 10:44 296

На Прикарпатті стався землетрус

30 жовтня 2021, 10:44 296
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Фото з відкритих джерел
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Напередодні зареєстровано землетрус в Івано-Франківській області - магнітудою 2,5

Про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю ДКА, передає RegioNews.

Землетрус стався 29 жовтня о 15:26. Епіцентр землетрусу розташувався в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 2 км, - йдеться в повідомленні.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

Як повідомлялося, 27 жовтня на Закарпатті стався землетрус.

Раніше, 20 жовтня на Прикарпатті зафіксували землетрус.

Прикарпаття Стихія Івано-Франківська область землетрус

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