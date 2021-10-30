На Прикарпатті стався землетрус
Напередодні зареєстровано землетрус в Івано-Франківській області - магнітудою 2,5
Про це повідомляють у Головному центрі спеціального контролю ДКА, передає RegioNews.
Землетрус стався 29 жовтня о 15:26. Епіцентр землетрусу розташувався в Надвірнянському районі Івано-Франківської області, 10 км на південний захід від міста Надвірна, на глибині 2 км, - йдеться в повідомленні.
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних. За розрахунками, інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.
Як повідомлялося, 27 жовтня на Закарпатті стався землетрус.
Раніше, 20 жовтня на Прикарпатті зафіксували землетрус.
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