На Прикарпатті зафіксували землетрус
В Івано-Франківській області в Богородчанському районі на глибині 7 км стався землетрус магнітудою 2,4. Негативних наслідків від явища не зафіксовано
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.
"За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", - йдеться у повідомленні.
Інформації щодо жертв, постраждалих або руйнування немає.
Протягом 2021 року на території Богородчанського району Івано-Франківської області зареєстровано землетруси 13 липня та 12 жовтня з магнітудами 2,3 та 2,0 відповідно.
Нагадаємо, раніше в ніч на 18 жовтня у Берегівському районі Закарпатської області стався землетрус.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону