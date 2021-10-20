На Прикарпатті зафіксували землетрус

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В Івано-Франківській області в Богородчанському районі на глибині 7 км стався землетрус магнітудою 2,4. Негативних наслідків від явища не зафіксовано

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

"За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. За розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо жертв, постраждалих або руйнування немає.

Протягом 2021 року на території Богородчанського району Івано-Франківської області зареєстровано землетруси 13 липня та 12 жовтня з магнітудами 2,3 та 2,0 відповідно.

Нагадаємо, раніше в ніч на 18 жовтня у Берегівському районі Закарпатської області стався землетрус.