В Тернопільській області зафіксували землетрус
На Тернопільщині неподалік міста Чортків на глибині 10 км стався землетрус магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Негативних наслідків від явища поки не зафіксовано
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.
"Сьогодні о 06:17:57 засобами Головного центру зареєстровано відчутний землетрус на території України. Магнітуда М=4.3, розрахункова інтенсивність 5 балів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поштовхи відчувалися також в Івано-Франківській, Вінницькій та Чернівецькій областях.
Інформації щодо жертв, постраждалих або руйнування немає.
Раніше у Донецькій області зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.
Нагадаємо, 4 червня поблизу села Манява Богородчанського в Карпатах зафіксували землетрус.