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23 вересня 2021, 10:06 210

В Тернопільській області зафіксували землетрус

23 вересня 2021, 10:06 210
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Фото: з відкритих джерел
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На Тернопільщині неподалік міста Чортків на глибині 10 км стався землетрус магнітудою 4,3 бала за шкалою Ріхтера. Негативних наслідків від явища поки не зафіксовано

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

"Сьогодні о 06:17:57 засобами Головного центру зареєстровано відчутний землетрус на території України. Магнітуда М=4.3, розрахункова інтенсивність 5 балів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що поштовхи відчувалися також в Івано-Франківській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Інформації щодо жертв, постраждалих або руйнування немає.

Раніше у Донецькій області зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 4 червня поблизу села Манява Богородчанського в Карпатах зафіксували землетрус.

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