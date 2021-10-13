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13 жовтня 2021, 10:04 163

В Івано-Франківській області зафіксували землетрус

13 жовтня 2021, 10:04 163
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Фото: з відкритих джерел
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На Франківщини в Богородчанському районі на глибині 5 км стався землетрус магнітудою 2,3 бала за шкалою Ріхтера. Негативних наслідків від явища не зафіксовано

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного центру спеціального контролю.

"Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних", - йдеться у повідомленні.

Інформації щодо жертв, постраждалих або руйнування немає.

Раніше у Донецькій області зафіксовано землетрус магнітудою 3,3 бала за шкалою Ріхтера.

Нагадаємо, 4 червня поблизу села Манява Богородчанського в Карпатах зафіксували землетрус.

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