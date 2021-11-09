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09 листопада 2021, 17:24 6

Жорстоке побиття депутата ОТГ з Херсонщини було інсценуванням, яке дозволило викрити замовника

09 листопада 2021, 17:24 6
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Фото Нацполіції
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Напад на депутата однієї з об’єднаних територіальних громад Херсонської області, під час якого чиновника та його дружину начебто жорстоко побили, виявився інсценуванням, організованим українською спецслужбою

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції, передає RegioNews.

У такий спосіб було викрито замовника цього злочину — голову згаданої ОТГ.

За даними слідства, посадовець за 7 тисяч доларів США найняв виконавців, щоб ті покалічили депутата, з яким у нього були неприязні стосунки у сфері господарської діяльності. Як завдаток, голова ОТГ передав їм 1500 доларів та 10 000 гривень.

Реалізації злочину запобігли співробітники управління СБУ та Слідчого управління ГУНП в Одеській області. 5 листопада на окраїні Одеси правоохоронці інсценували напад на автомобіль народного обранця та спричинення йому з дружиною тілесних ушкоджень, - йдеться у повідомленні.

Таким чином зловмисник переконався у виконанні замовлення та передав "виконавцям" іще 5000 доларів винагороди. Після цього його затримали правоохоронці.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що під Одесою невідомі напали на депутата з Херсонщини, він у важкому стані.

ОТГ поліція фейк депутат Побиття

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