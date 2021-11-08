У Борисполі пацієт приніс у ковідне відділення гранату
Чоловік з підтвердженим COVID-19 при госпіталізації до ковідного відділення Бориспільської лікарні взяв з собою гранату
Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці лікар Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Ілля Луців.
Він додав, що граната в приміщенні з киснем врази небезпечніша.
Дякуємо реаніматологи за спостережливість і директору за те що виніс і знешкодив небезпечний предмет!!! - написав він.
Інформацію підтвердив ЗМІ головний лікар лікарні Олександр Щур. За його словами, в чоловіка підтвердили COVID-19. Щур додав, що викликали поліцію. Наразі чоловік в реанімації.
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