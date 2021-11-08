15:58  08 листопада
МОЗ затвердив довідку про протипоказання до COVID-вакцинації
11:37  08 листопада
Уряд звільнив чотирьох заступників міністра економіки
17:24  08 листопада
На Донбасі від початку доби окупанти двічі обстрілювали українські позиції
UA | RU
UA | RU
08 листопада 2021, 21:32 2

У Борисполі пацієт приніс у ковідне відділення гранату

08 листопада 2021, 21:32 2
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Чоловік з підтвердженим COVID-19 при госпіталізації до ковідного відділення Бориспільської лікарні взяв з собою гранату

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці лікар Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування Ілля Луців.

Він додав, що граната в приміщенні з киснем врази небезпечніша.

Дякуємо реаніматологи за спостережливість і директору за те що виніс і знешкодив небезпечний предмет!!! - написав він.

Інформацію підтвердив ЗМІ головний лікар лікарні Олександр Щур. За його словами, в чоловіка підтвердили COVID-19. Щур додав, що викликали поліцію. Наразі чоловік в реанімації.

Як повідомлялося, "підривника" Кабміну звільнили з СІЗО.

Раніше у Харкові чоловік погрожував співмешканці підірвати її.

Бориспіль Граната пацієнти лікарня

Зеленський дозволив додатково виділити 800 мільйонів на кисневі станції для COVID-лікарень
05 листопада 2021, 21:23
Нічний інцидент у Миколаєві: група невідомих увірвалася в інфекційну лікарню і вимагала кисню
05 листопада 2021, 11:34
У місті на Полтавщині реанімації заповнені на 100%
03 листопада 2021, 17:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Урядове перетасування. Кого посилять зміни у Кабміні, а кому і чим це може загрожувати
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua