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03 листопада 2021, 17:32 984

У місті на Полтавщині реанімації заповнені на 100%

03 листопада 2021, 17:32 984
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Фото: Рixabay
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У місті Горішні Плавні, що на Полтавщині, реанімація COVID-стаціонарів заповнена хворими на 100%

Про це в Фейсбуці повідомив очільник міста Дмитро Биков, пише RegioNews.

"Станом на 01:00 ночі залишок кисню в резервуарі міської лікарні до прибуття автомобіля для дозаправлення був критичним і склав усього 200 л, що становить 10% від загального об’єму кисневих місткостей. III хвиля захворюваності на COVID-19 перетворюється на цунамі. Реанімація заповнена хворими на 100%, інфекційний госпіталь – на 87%", - написав Биков.

За його даними, в разі інфікування штамом коронавірусу "Дельта" споживання кисню зростає у 5 разів на одного пацієнта. Сьогодні споживання кисню в інфекційному госпіталі становить до 2 т за добу.

"Заводи з виробництва кисню працюють цілодобово і на межі своїх потужностей. В умовах, що склались, пропоную вакцинуватись", – додав мер.

Нагадаємо, що у Франківську медики вже б'ють на сполох через нестачу кисню у COVID-лікарнях.

коронавірус лікарня реанімація

 
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