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05 листопада 2021, 11:34 415

Нічний інцидент у Миколаєві: група невідомих увірвалася в інфекційну лікарню і вимагала кисню

05 листопада 2021, 11:34 415
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Фото Facebook С.Федоровоъ
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Група незнайомих людей з погрозами увірвалася сьогодні вночі в Миколаївську обласну інфекційну лікарню з вимогою віддати кисень

Про це на своїй сторінці Facebook повідомила головна лікарка лікарні Світлана Федорова, передає RegioNews.

О 00:15 ночі увірвалася група незнайомих людей на територію лікарні. Зламали шлагбаум, почали вибивати двері в приймальний передпокій. З погрозами накинулися на персонал, з вимогою "кисень!!!" - повідомила Федорова.

За словами головлікарки лікарні, чергові відразу ж викликали поліцію. Федорова додала, що слідом в'їхала ще одна машина (за типом "приватної швидкої"), без розпізнавальних знаків, у якій перебувала "вкрай тяжка хвора", в агональному стані, з сатурацією 35. Не було кисню, не було умов транспортування пацієнтки. Федорова додає, що в такому стані транспортувати пацієнтів не можна.

Виявилося, що пацієнтка поступила в Новобузьку ЦРЛ 03.11.21року, і при повній відсутності кисню, персоналу, який вміє надавати допомогу, реанімації і т.д. її родичі не стали чекати, поки вона помре без допомоги, і почали діяти ось таким шляхом, - написала лікарка.

Головлікар додає, що кожен день з раннього ранку під кабінетом стоять родичі, які повідомляють про те, що в інші лікарні не приймають без "свого" кисню.

Федорова зазначила, що самостійно знайшла виробника і спонсорів, які оплатять доставку кисню на 20 тонн.

Від влади вимагалося дати бюрократичну відмашку на відправку машини. За три дні - нічого!!! Їм ніколи. Вони бояться взяти на себе відповідальність, без вказівки зверху (а туди ж рапортують, що все відмінно!) - жодних дій. Можна було три дні тому всю область забезпечити рідким киснем. Не захотіли - чорт з вами, я привезу для потреб своєї лікарні 5 тонн (вже везу), в обхід вашої довбаної бюрократії. Ау, поліція, я буду в обхід всього рятувати хворих - відразу починайте заводити кримінальні справи! - додала лікар.

Як повідомлялося, Кличко б'є на сполох через можливу нестачу кисню у столичних COVID-лікарнях.

Також Кабміну хочуть заборонити надавати дозвіл на вивезення кисню з України.

Раніше міністр Ляшко констатував, що споживання кисню в лікарнях зросло в 10 разів.

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