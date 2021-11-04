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04 листопада 2021, 18:00 10

"Підривника" Кабміну звільнили з СІЗО

04 листопада 2021, 18:00 10
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з відкритих джерел
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Печерський райсуд міста Києва звільнив з-під варти колишнього бійця батальйону "Айдар" Володимира Прохнича, який погрожував підірвати Кабінет міністрів та призначив йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook його адвоката Тараса Безпалого.

"Сьогодні суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В. В. змінила запобіжний захід для Володимира Прохнича з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Наступне судове засідання відбудеться 28.12.2021", - написав юрист.

Нагадаємо, 4 серпня в Києві невідомий погрожував підірвати гранату в будівлі Кабміну. Чоловік говорив, що він - сапер в минулому і "живим не піде, сяде на 10 років" і просив чоловіків входити в будівлю, а жінок - ні.

Невдовзі виявилося що це ветеран "Айдару" Володимир Прохнич. Суд арештував його на два місяці без можливості внесеня застави, але рішення вже переглянуто.

Кабмін Граната арешт СІЗО суд

 
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