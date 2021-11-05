Зеленський дозволив додатково виділити 800 мільйонів на кисневі станції для COVID-лікарень

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Президент Володимир Зеленський підписав зміни до державного бюджету на поточний рік, якими передбачено виділення 800 млн гривень на закупівлю та встановлення кисневих станцій для опорних лікарень, які серед іншого приймають хворих на COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" про збільшення видатків на закупівлю, проєктування та встановлення кисневих станцій" №1858-ІХ, ухвалений Верховною Радою 4 листопада", - йдеться у ньому.

Закон, підписаний президентом, передбачає забезпечення опорних лікарень кисневими станціями, що дозволить зменшити попит медустанов на кисень у балонах та таким чином знизити логістичне навантаження.

Цим документом на 800 млн гривень збільшено обсяг бюджетних призначень Міністерства охорони здоров'я.

650 млн гривень передбачено на централізовану закупівлю кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я, 150 млн гривень – на субвенцію з держбюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними установами охорони здоров'я послуг з проєктування та встановлення кисневих станцій.