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08 ноября 2021, 21:32 3

В Борисполе пациент принес в ковидное отделение гранату

08 ноября 2021, 21:32 3
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Фото из открытых источников
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Мужчина с подтвержденным COVID-19 при госпитализации в ковидное отделение Бориспольской больницы взял с собой гранату

Об этом сообщил на своей Facebook-странице врач Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Илья Луцив.

Он добавил, что граната в помещении с кислородом в разы опаснее.

Благодарим реаниматологи за наблюдательность и директору за то что вынес и обезвредил опасный предмет!!! - написал он.

Информацию подтвердил СМИ главный врач больницы Александр Щур. По его словам, у мужчины подтвердили COVID-19. Сейчас мужчина в реанимации.

Как сообщалось, "подрывника" Кабмина освободили из СИЗО.

Раньше в Харькове мужчина угрожал сожительнице взорвать ее.

Борисполь Граната пациенты больница

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