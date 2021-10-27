У Харкові чоловік погрожував співмешканці підірвати її

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У Харкові 24-річний чоловік погрожував підірвати свою кохану

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції в Харківській області.

Подія сталася вчора, 26 жовтня, близько 23:00 в Індустріальному районі Харкова. У поліцію звернувся знайомий пари і повідомив, що чоловік погрожує розправою своїй дівчині, а саме підірвати ручну гранату "Ф-1". Таким чином, 24-річний хлопець намагався "налагодити" стосунки зі своєю співмешканкою.

Співробітники поліції оперативно прибули на виклик. Зловмисник був налаштований агресивно, нервував, але його вдалося переконати здатися правоохоронним органам. Зараз він затриманий, речові докази вилучені.

Відомо, що правопорушником виявився уродженець Донецької області, який брав участь у військових діях в зоні ООС.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині під час конфлікту жінка смертельно вдарила каменем по голові знайомого.