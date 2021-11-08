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08 листопада 2021, 16:35 9

Кабмін ліквідує Академію зовнішньої розвідки

08 листопада 2021, 16:35 9
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні вирішив ліквідувати Академію зовнішньої розвідки України

Про це йдеться у розпорядженні №1407, передає RegioNews.

Рішення ухвалене за пропозицією Міністерства освіти і науки.

Довідково.

Академія зовнішньої розвідки (до 2019 року — Інститут Служби зовнішньої розвідки України) було створено в 2007 році на базі Інституту підготовки кадрів зовнішньої розвідки, який було виділено зі складу Національної академії СБУ.

Вона готувала фахівців за ступенем вищої освіти "магістр" та "доктор філософії" за спеціальністю "Національна безпека", а також займалась перепідготовкою та підвищенням кваліфікації співробітників СЗР України та інших розвідувальних органів України.

Як повідомлялося, 6 жовтня уряд схвалив створення Державного податкового університету.

Раніше, у травні стало відомо, що в Україні з'явиться президентський університет майбутнього: Зеленський підписав указ.

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