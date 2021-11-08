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08 ноября 2021, 16:35 9

Кабмин ликвидирует Академию внешней разведки

08 ноября 2021, 16:35 9
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Фото из открытых источников
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Кабинет Министров на внеочередном заседании решил ликвидировать Академию внешней разведки Украины

Об этом говорится в распоряжении №1407, передает RegioNews.

Решение принято по предложению Министерства образования и науки.

Справочно.

Академия внешней разведки (до 2019 года — Институт Службы внешней разведки Украины) был создан в 2007 году на базе Института подготовки кадров внешней разведки, который был выделен из состава Национальной академии СБУ.

Она готовила специалистов по степени высшего образования "магистр" и "доктор философии" по специальности "Национальная безопасность", а также занималась переподготовкой и повышением квалификации сотрудников СВР Украины и других разведывательных органов Украины.

Как сообщалось, 6 октября правительство одобрило создание Государственного налогового университета.

Ранее, в мае стало известно, что в Украине появится президентский университет будущего: Зеленский подписал указ.

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