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04 листопада 2021, 13:05 163

Резніков анонсував кадрові зміни у Міноборони та Збройних силах

04 листопада 2021, 13:05 163
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з відкритих джерел
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Новий міністр оборони Олексій Резніков анонсував кадрові зміни в керівництві Міноборони та Збройних сил України. Що стосується міністерства, то рішення можуть бути прийняті в найближчі дні

Як передає RegioNews, про це він заявив під час виступу з трибуни Верховної Ради

"Всі кадрові зміни в Збройних силах будуть узгоджуватися в комунікації з Валерієм Залужним (головнокомандувач ЗСУ, - ред.) ... Кадрові зміни в Міністерстві оборони, думаю, мають місце і будуть. Я зараз не буду називати прізвища, тому що хочу поспілкуватися з кожною людиною на відповідальній посаді", - зазначив Резніков.

Він уточнив, що це буде зроблено оперативно протягом декількох діб.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада України призначила Резнікова новим міністром оборони. Напередодні його було звільнено з посади міністра реітеграції

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