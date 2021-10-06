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06 жовтня 2021, 15:04 307

Уряд схвалив створення Державного податкового університету

06 жовтня 2021, 15:04 307
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Фото з відкритих джерел
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Кабінет Міністрів на засіданні схвалив створення Державного податкового університету

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання.

Цей виш віднесений до сфери управління Міністерства фінансів.

Кабмін також реорганізував Університет державної фіскальної служби шляхом приєднання його до Державного податкового університету.

Очікується, що ці рішення дадуть змогу здійснювати профільну підготовку фахівців для роботи в сфері державних фінансів, зокрема в податковій та митній сферах, а також фінансистів, аудиторів та економістів.

Як повідомлялося, В Україні з'явиться президентський університет майбутнього: Зеленський підписав указ у травні.

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