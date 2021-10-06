Уряд схвалив створення Державного податкового університету

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання.

Цей виш віднесений до сфери управління Міністерства фінансів.

Кабмін також реорганізував Університет державної фіскальної служби шляхом приєднання його до Державного податкового університету.

Очікується, що ці рішення дадуть змогу здійснювати профільну підготовку фахівців для роботи в сфері державних фінансів, зокрема в податковій та митній сферах, а також фінансистів, аудиторів та економістів.

Як повідомлялося, В Україні з'явиться президентський університет майбутнього: Зеленський підписав указ у травні.