Рада ухвалила проєкт держбюджету 2022 за основу

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Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт бюджету на 2022 рік передбачивши, серед іншого 6 мільярдів гривень на округи для депутатів-мажоритарників

Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 273 народних депутати

Доходи бюджету-2022 у поданому до Верховної Ради урядом законопроєкті визначено на рівні 1,277 трлн грн, що на 161 млрд грн вище порівняно з плановими показниками держбюджету-2021. Видатки пропонується встановити в розмірі 1,465 трлн грн (+103 млрд грн до планового показника держбюджету-2021).

Водночас дефіцит держбюджету пропонується закласти в розмірі 3,5% ВВП порівняно з 5,5% у держбюджеті-2021.

Передбачається підвищення зарплат вчителів, підвищення в 1,5-2,5 раза стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ. Мінімальна стипендія складе 2000 гривень, підвищена – 2500 гривень

Мінімальна зарплата до кінця року зросте до 6700 гривень, прожитковий мінімум до 2.6 тисяч гривень. Курс гривня\долар до кінця наступного року не перевищить 28,7 грн\дол. Передбачається також індексація пенсій

На безпеку та оборону уряд планує виділити 319,4 мільярди гривень. При цьому Міноборони отримає 131 мільярд гривень. З них понад половина піде на зарплату.

Крім цього у порівнянні з базовим варіантом передбачається збільшення надходження від ПДВ на понад 6 мільярдів гривень. Місцеві бюджети отримали субвенцію в 1 мільярд гривень на боротьбу з COVID-19.

Також за наполяганням депутатів у проєкті кошторису передбачено 6 мільярдів гривень субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів. Це так звані гроші на округи, за рахунок яких депутати піаряться перед виборцями.

Парламентарі доручили уряду опрацювати можливість збільшити доходи кошторису.