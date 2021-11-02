12:46  02 листопада
Медведчуку обрали новий запобіжний захід
09:13  02 листопада
У Чернігові працює тільки одна школа - там вакцинувалися 100% працівників
17:44  02 листопада
На Донбасі російські окупанти знову вбили захисника України
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2021, 15:15 106

Рада ухвалила проєкт держбюджету 2022 за основу

02 листопада 2021, 15:15 106
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт бюджету на 2022 рік передбачивши, серед іншого 6 мільярдів гривень на округи для депутатів-мажоритарників

Як передає RegioNews за відповідне рішення проголосували 273 народних депутати

Доходи бюджету-2022 у поданому до Верховної Ради урядом законопроєкті визначено на рівні 1,277 трлн грн, що на 161 млрд грн вище порівняно з плановими показниками держбюджету-2021. Видатки пропонується встановити в розмірі 1,465 трлн грн (+103 млрд грн до планового показника держбюджету-2021).

Водночас дефіцит держбюджету пропонується закласти в розмірі 3,5% ВВП порівняно з 5,5% у держбюджеті-2021.

Передбачається підвищення зарплат вчителів, підвищення в 1,5-2,5 раза стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ. Мінімальна стипендія складе 2000 гривень, підвищена – 2500 гривень

Мінімальна зарплата до кінця року зросте до 6700 гривень, прожитковий мінімум до 2.6 тисяч гривень. Курс гривня\долар до кінця наступного року не перевищить 28,7 грн\дол. Передбачається також індексація пенсій

На безпеку та оборону уряд планує виділити 319,4 мільярди гривень. При цьому Міноборони отримає 131 мільярд гривень. З них понад половина піде на зарплату.

Крім цього у порівнянні з базовим варіантом передбачається збільшення надходження від ПДВ на понад 6 мільярдів гривень. Місцеві бюджети отримали субвенцію в 1 мільярд гривень на боротьбу з COVID-19.

Також за наполяганням депутатів у проєкті кошторису передбачено 6 мільярдів гривень субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів. Це так звані гроші на округи, за рахунок яких депутати піаряться перед виборцями.

Парламентарі доручили уряду опрацювати можливість збільшити доходи кошторису.

Кабмін бюджет COVID-19 депутат

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua