За добу в Україні вакциновано проти COVID-19 майже 279 тис. людей
5 листопада в Україні 278 917 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 183 294 людини, повністю імунізовані - 95 623 людини
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 269 341 людину, з них отримали одну дозу – 11 269 339 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 858 507 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 19 127 846 щеплень, - йдеться в повідомленні.
У МОЗ додають, що 93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Як повідомлялося, в Україні за добу антирекорд за смертністю від COVID-19 – 793 летальних випадки.
Також відомо, що відстороненим за відмову вакцинуватися від COVID-19 не будуть платити лікарняні.
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