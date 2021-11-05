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05 листопада 2021, 17:47 1

У Чернівцях покращується ситуація в COVID-лікарнях

05 листопада 2021, 17:47 1
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Фото: Рixabay
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У лікарнях Чернівців, які приймають хворих із COVID-19, зменшується кількість пацієнтів

Як розповіла начальниця управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Наталія Калмикова, на початку тижня завантаженість міських лікарень складала понад 90%, а станом на 5 листопада у міських лікарнях зайнято близько 82% ліжок, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"За останній тиждень ми спостерігаємо поступове зниження кількості госпіталізацій у госпітальних базах міста, які приймають хворих із коронавірусом. Якщо у понеділок у чотирьох міських лікарнях було зайнято 277 ліжок, що складало 90,8% завантаженості, то сьогодні у цих же лікарнях маємо 255 пацієнтів, це 82,2%", - сказала Калмикова.

За її словами, з усіх 255 пацієнтів міських лікарень 2 особи вакциновані, решта - не мають щеплення.

Наразі найбільша завантаженість пацієнтами у міській лікарні №4 - 96,2%. Із 80 розгорнутих ліжок тут лікуються 77 пацієнтів. У Центральній міській клінічній лікарні зайнято 73 із 80 ліжок. А в Чернівецькій міській лікарні №1 лікується 103 пацієнти, що складає навантаження 73,6% (розгорнуто 140 ліжок). Ще двоє пацієнтів перебувають у міській дитячій лікарні, де розгорнули 10 ліжок для прийому хворих із COVID-19.

Нагадаємо, ще 31 жовтня повідомлялося, що COVID-реанімації Чернівців заповнені вщерть.

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