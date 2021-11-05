Відстороненим за відмову вакцинуватися від COVID-19 не будуть платити лікарняні

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Українцям, яких тимчасово відсторонили від роботи через відмову вакцинуватися від COVID-19 , не оплачуватимуть лікарняні, які припадають на дні усунення від посадових обов’язків

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Фонду соціального страхування.

"Зверніть увагу, усунення від роботи працівників, для яких визначено обов'язковість щеплень проти COVID-19, однак які відмовилися від вакцинації, покликаної убезпечити їх колег, відвідувачів, учнів, вихованців, студентів та інших від ризику інфікування та подальшого поширення коронавірусу SARS-CoV- 2. Відмова від щеплень за відсутності абсолютних протипоказань наражає на небезпеку оточуючих", - йдеться в повідомленні.

Як пояснили у Фонді, допомога з тимчасової втрати працездатності у зазначеному випадку не фінансується, оскільки факту втрати заробітку через хворобу або травму в такий період немає.

25 жовтня Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що обов'язкова вакцинація українців є порушенням права громадян на добровільну імунізацію та права на працю.

У жовтні Міністерство охорони здоров'я попередило про усунення від роботи нещеплених педагогів та науковців.

30 вересня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що особи, які відмовляться від обов'язкової вакцинації будуть усувати від роботи без збереження зарплати. Пізніше Кабмін визначив дату відсторонення.нещеплених науковців та педагогів.