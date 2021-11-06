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06 ноября 2021, 11:16 63

За сутки в Украине вакцинировано против COVID-19 почти 279 тыс. человек

06 ноября 2021, 11:16 63
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Фото из открытых источников
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5 ноября в Украине 278 917 людей вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 183 294 человека, полностью иммунизированы - 95 623 человека

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

От начала вакцинальной кампании привито 11 269 341 человека, из них получили одну дозу – 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 858 507 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 127 846 прививок, - говорится в сообщении.

В Минздраве добавляют, что 93,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Как сообщалось, в Украине за сутки антирекорд по смертности от COVID-19 – 793 летальных случая.

Также известно, что отстраненным за отказ вакцинироваться от COVID-19 не будут платить больничные.

коронавирус Минздрав COVID-19 вакцинация прививка

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