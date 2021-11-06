За сутки в Украине вакцинировано против COVID-19 почти 279 тыс. человек

Фото из открытых источников

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

От начала вакцинальной кампании привито 11 269 341 человека, из них получили одну дозу – 11 269 339 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 858 507 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 19 127 846 прививок, - говорится в сообщении.

В Минздраве добавляют, что 93,2 % госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Как сообщалось, в Украине за сутки антирекорд по смертности от COVID-19 – 793 летальных случая.

Также известно, что отстраненным за отказ вакцинироваться от COVID-19 не будут платить больничные.