В Україні за добу антирекорд за смертністю від COVID-19 – 793 летальних випадки
25 063 нові випадки COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1 541 дитина та 398 медпрацівників
Про це повідомляє МОЗ України, передає RegioNews.
Також за минулу добу 5 057 осіб госпіталізовано; летальних випадків – 793 (антирекорд); одужало – 11 817 осіб.
За добу здійснено 149 446 тестувань – зокрема методом ПЛР – 71 141, методом ІФА – 21 924; досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 56 381.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 058 014 осіб; одужало – 2 504 236 осіб; летальних випадків – 71 635; проведено ПЛР-тестувань – 14 801 967.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2616), Одеській (2177), Харківській (1535), Львівській (1465) областях і м. Київ (1426).
Як повідомлялося, Зеленський дозволив додатково виділити 800 мільйонів на кисневі станції для COVID-лікарень.