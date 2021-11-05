Ще одна область може в понеділок перейти до "червоної" зони

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З понеділка, 8 листопада, Черкаська область може опинитися у червоній зоні епідемічної небезпеки

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення у Facebook голови Черкаської обласної державної адміністрації Олександра Скічка.

"За двома показниками із трьох ми перевищуємо допустимі норми. Це коефіцієнт виявлених випадків інфікування та рівень госпіталізацій по області. Відповідно, вони становлять 26,6% (при нормі менш як 20%) та 60,4% (при нормі менш як 60%). Якщо і завтра показники нарощуватимуться, то за три дні ми опинимося в "червоній" зоні", – повідомив Скічко.

На Черкащині за останню добу діагностували 718 нових випадків інфікування коронавірусом. З початку пандемії всього підтверджених випадків в області – 104620.

Нагадаємо, що з 8 листопада за рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпки та надзвичайних ситуацій Волинську область переведено до червоної зони епідемічної небезпеки.