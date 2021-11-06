Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в шістьох областях України
Державна служба надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про пожежну небезпеку в Україні
Про це повідомляється на сайті ДСНС, передає RegioNews.
За даними Укргідрометцентру, 6-7 листопада у Вінницькій та більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Волинської та Донецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 4 листопада у Києві горіла майстерня з розпису ікон в Києво-Печерській лаврі.
Раніше, 1 листопада на Івано-Франківщині горіло сміттєзвалище.
З'явилася інформація про постраждалих через пожежу у Києво-Печерській лавріВсі новини »
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