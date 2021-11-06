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06 листопада 2021, 10:57 24

Рятувальники попереджають про пожежну небезпеку в шістьох областях України

06 листопада 2021, 10:57 24
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Фото з відкритих джерел
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Державна служба надзвичайних ситуацій оприлюднила попередження про пожежну небезпеку в Україні

Про це повідомляється на сайті ДСНС, передає RegioNews.

За даними Укргідрометцентру, 6-7 листопада у Вінницькій та більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Рівненської, Волинської та Донецької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 4 листопада у Києві горіла майстерня з розпису ікон в Києво-Печерській лаврі.

Раніше, 1 листопада на Івано-Франківщині горіло сміттєзвалище.

небезпека пожежа ДСНС Донецька область Чернівецька область

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