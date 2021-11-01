На Івано-Франківщині горить сміттєзвалище

ДСНС

На Івано-Франківщині у місты Тлумач горить полігон побутових відходів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС Івано-франківської області

Зазначається, що 1 листопада о 09:51 до Служби порятунку поступило повідомлення про пожежу побутового сміття на території полігону твердих відходів в місті Тлумач.

До місця пожежі одразу ж було направлено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини номер 5.

По прибутті до місця пожежі було встановлено, що виникла пожежа побутового сміття окремими осередками площею 0,15 га на відкритій території місцевого сміттєзвалища загальна площа якого становить 3 га

До ліквідації пожежі залучено рятувальників державної пожежно-рятувальної частини номер 5 міста Тлумач, державного пожежно- рятувального поста селища Обертин, автомобіль газодимозахисної служби АРЗ СП ГУ ДСНС в області, чергова зміна ОКЦ ГУ ДСНС в області та мобільно оперативна група Івано-Франківського РУ ГУ ДСНС в області. Всього до ліквідації пожежі залучено вісімнадцять чоловік особового складу та вісім одиниці техніки.

На місці відбулося засідання комісії ТЕБ та НС, щодо залучення додаткових сил та засобів до ліквідації даної пожежі.

Найбільш ймовірною причиною пожежі називають підпал.

Станом на 14:38 для підвозу води та ліквідації даної пожежі додатково було направлено резервні відділення ДПРЧ-13 міста Городенка, ДПРЧ-2 міста Тисмениця, ДПРЧ-7 міста Коломия.

Прикарпатські рятувальники звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати правилами пожежної безпеки, щоб не допускати виникнення таких пожеж.