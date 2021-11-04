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04 листопада 2021, 14:06 77

У Києві горів дитячий садок: вихованців евакуювали

04 листопада 2021, 14:06 77
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Фото: Facebook
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У Голосіївському районі столиці виникла пожежа в дитячому садочку. До прибуття рятувальників, на безпечну відстань було виведено 109 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у м.Києві.

Так, о 10:37 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу в закладі дошкільної освіти на вул. Теремківській, 9.

На місці події рятувальники встановили, що на 1 поверсі сталося загоряння в електрощитовій.

До прибуття рятувальників, на безпечну відстань було виведено 109 осіб, включно з дітьми та персоналом", - йдеться у повідомленні.

Жертв та постраждалих немає.

Раніше повідомлялось, що у Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа в Київській інженерній гімназії. Внаслідок пожежі було евакуйовано 1500 дітей.

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