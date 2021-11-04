У Києві горів дитячий садок: вихованців евакуювали
У Голосіївському районі столиці виникла пожежа в дитячому садочку. До прибуття рятувальників, на безпечну відстань було виведено 109 осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України у м.Києві.
Так, о 10:37 до оперативно-координаційного центру надійшло повідомлення про пожежу в закладі дошкільної освіти на вул. Теремківській, 9.
На місці події рятувальники встановили, що на 1 поверсі сталося загоряння в електрощитовій.
До прибуття рятувальників, на безпечну відстань було виведено 109 осіб, включно з дітьми та персоналом", - йдеться у повідомленні.
Жертв та постраждалих немає.
Раніше повідомлялось, що у Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа в Київській інженерній гімназії. Внаслідок пожежі було евакуйовано 1500 дітей.