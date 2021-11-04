У Києві горить майстерня з розпису ікон в Києво-Печерській лаврі
Рятувальники ліквідовують загорання в майстерні по розпису ікон на території Києво-Печерської Лаври
Про це повідомляє головне управління Держслужби надзвичайних ситуацій в м. Києві, передає RegioNews.
О 13:45 у Печерському районі по вул. Лаврська, 9-21 на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю (площа уточнюється), - йдеться в повідомленні.
До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.
Рятувальники додають, що внаслідок пожежі постраждала 1 особа, яку передано до швидкої медичної допомоги. Розвідка триває.
Як повідомлялося, сьогодні у Києві горів дитячий садок: вихованців евакуювали, а вночі у центрі Києва горів ресторан.