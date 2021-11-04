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04 листопада 2021, 09:46 415

В одному з супермаркетів Луцька виявили пакет зі ртуттю: всіх відвідувачів евакуювали

04 листопада 2021, 09:46 415
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Фото: ДСНС
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В одній з камер зберігання супермаркету в місті Луцьк знайшли поліетиленовий пакет зі ртуттю. Персонал магазину евакуював всіх відвідувачів на час очищення приміщення

Як повідомляє RegioNews, про це інформує ДСНС України у Волинській області.

Так, до рятувальників від чергового поліції надійшло повідомлення про те, що в супермаркеті на проспекті Відродження у Луцьку виявлено пакет з невідомою речовиною, схожою на ртуть.

До місця події прибули фахівці відділення радіаційно-хімічного захисту.

Персонал магазину організував евакуацію відвідувачів",- розповіли рятувальники.

Фахівці цивільного захисту здійснили збір ртуті, провели демеркуризацію об'єкту. Постраждалих немає.

Раніше повідомлялось, що у Кривому Розі посеред вулиці Соборності знайшли понад кілограм ртуті.

ДСНС Луцьк магазин евакуація небезпечні речовини

 
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