З'явилася інформація про постраждалих через пожежу у Києво-Печерській лаврі
Під час пожежі у майстерні на території Києво-Печерської лаври, яка сталася вдень 4 листопада, постраждали три людини
Як пише RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" сказала прессекретар Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська.
Які саме травми вони отримали, наразі інформації немає.
"За моєю інформацією 3 особи постраждали. Одного з них завезли у 17 лікарню. А двох - у лікарню швидкої допомоги. Їх відпустили без госпіталізації", - розповіла вона.
Вишневська зазначила, що госпіталізований до 17-ї лікарні чоловік заборонив розголошувати інформацію про його стан.
Нагадаємо, сьогодні у Києві горіла майстерня з розпису ікон в Києво-Печерській лаврі.
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