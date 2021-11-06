Спасатели предупреждают о пожарной опасности в шести областях Украины
Государственная служба чрезвычайных ситуаций обнародовала предупреждение о пожарной опасности в Украине
Об этом сообщается на сайте ГСЧС, передает RegioNews.
По данным Укргидрометцентра, 6-7 ноября в Винницкой и большинстве районов Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Волынской и Донецкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 4 ноября в Киеве горела мастерская по росписи икон в Киево-Печерской лавре.
Ранее, 1 ноября на Ивано-Франковщине горела свалка.
Появилась информация о пострадавших из-за пожара в Киево-Печерской лавреВсе новости »
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