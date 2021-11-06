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06 ноября 2021, 10:57 24

Спасатели предупреждают о пожарной опасности в шести областях Украины

06 ноября 2021, 10:57 24
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Фото из открытых источников
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Государственная служба чрезвычайных ситуаций обнародовала предупреждение о пожарной опасности в Украине

Об этом сообщается на сайте ГСЧС, передает RegioNews.

По данным Укргидрометцентра, 6-7 ноября в Винницкой и большинстве районов Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Волынской и Донецкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 4 ноября в Киеве горела мастерская по росписи икон в Киево-Печерской лавре.

Ранее, 1 ноября на Ивано-Франковщине горела свалка.

опасность пожар ГСЧС Донецкая область Черновицкая область

Появилась информация о пострадавших из-за пожара в Киево-Печерской лавре
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