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06 листопада 2021, 10:24

У порту Миколаєва виявили п’ятьох моряків-єгиптян, які за документами були єгиптянками

06 листопада 2021, 10:24
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Фото Держприкордонслужби
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У Миколаївському порту під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден. При цьому в паспортах п'яти чоловіків зазначалося, що вони жіночої статі

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Інцидент стався у Миколаївському морському порту. Прикордонники виявили проблемні документи у кількох десятків моряків-іноземців. Під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби також виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден. При цьому, в офіційних паперах п’яти чоловіків-громадян Єгипту значилося, що вони жіночої статі.

Морякам у перетині державного кордону України відмовили. Усі вони перебуватимуть під охороною на своїх суднах до вибуття з нашої держави, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, через буковинський пункт пропуску з України за кордон хотіли вивезти екзотичних змій і ящірок.

Раніше у порту "Чорноморськ" судно зіткнулося з причалом.

порт Миколаїв моряки підробка документ Держприкордонслужба

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