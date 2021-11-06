У порту Миколаєва виявили п’ятьох моряків-єгиптян, які за документами були єгиптянками

Фото Держприкордонслужби

У Миколаївському порту під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден. При цьому в паспортах п'яти чоловіків зазначалося, що вони жіночої статі

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає RegioNews.

Інцидент стався у Миколаївському морському порту. Прикордонники виявили проблемні документи у кількох десятків моряків-іноземців. Під час перевірки документів співробітники Держприкордонслужби також виявили ознаки підробок у паспортах 30 членів екіпажів іноземних суден. При цьому, в офіційних паперах п’яти чоловіків-громадян Єгипту значилося, що вони жіночої статі.

Морякам у перетині державного кордону України відмовили. Усі вони перебуватимуть під охороною на своїх суднах до вибуття з нашої держави, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, через буковинський пункт пропуску з України за кордон хотіли вивезти екзотичних змій і ящірок.

Раніше у порту "Чорноморськ" судно зіткнулося з причалом.