12:22  04 листопада
Кличко пояснив, коли діти повернуться до очного навчання у Києві
09:29  04 листопада
У "жовтій" зоні карантину стало на одну область більше - МОЗ
17:28  04 листопада
На Донбасі окупанти знову обстріляли бійців ООС з забороненої зброї
UA | RU
UA | RU
04 листопада 2021, 16:49 5

Через буковинський пункт пропуску з України за кордон хотіли вивезти екзотичних змій і ящірок

04 листопада 2021, 16:49 5
Читайте также на русском языке
Фото Держприкордонслужби
Читайте также
на русском языке

Під час перевірки автомобіля у пункті пропуску "Порубне" прикордонники з митниками натрапили на коробку з ящірками та зміями

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає RegioNews.

"Мерседес" їхав з України. В його салоні знаходилася продірявлена для циркуляції повітря коробка. У ній, як з’ясувалося, були екзотичні рептилії у тканинних мішечках. Жодних документів для перевезення тварин у водія та пасажира автівки не було. Вони повідомили, що коробку везуть як передачу в Італію, - йдеться в повідомленні.

Прикордонних додають, що наразі обставини події з’ясовуються. Очікується прибуття у пункт пропуску фахівців, які мають допомогти встановити походження та вид виявлених тварин.

Як повідомлялося, 20 жовтня СБУ заблокувала контрабанду до Євросоюзу ртуті, яка може застосовуватися для масових хімічних терактів.

Також на українсько-молдовському кордоні виявили 2-кілометровий трубопровід для переправлення спирту.

кордон контрабанда тварини кпп Держприкордонслужба

На Чернігівщині під час охоти на лося помер браконьєр
24 жовтня 2021, 16:42
В Одесі ліквідували міжнародний канал контрабанди до ЄС
22 жовтня 2021, 10:21
У відрах з-під морозива в Україну намагалися ввезти партію наркотичних засобів на 12 млн
12 жовтня 2021, 10:29
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Про що говорять свіжі рейтинги, або коли почне розбігатися монобільшість
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Всі публікації »
Віктор Таран
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua