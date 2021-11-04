Через буковинський пункт пропуску з України за кордон хотіли вивезти екзотичних змій і ящірок

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає RegioNews.

"Мерседес" їхав з України. В його салоні знаходилася продірявлена для циркуляції повітря коробка. У ній, як з’ясувалося, були екзотичні рептилії у тканинних мішечках. Жодних документів для перевезення тварин у водія та пасажира автівки не було. Вони повідомили, що коробку везуть як передачу в Італію, - йдеться в повідомленні.