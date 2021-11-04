Через буковинський пункт пропуску з України за кордон хотіли вивезти екзотичних змій і ящірок
Під час перевірки автомобіля у пункті пропуску "Порубне" прикордонники з митниками натрапили на коробку з ящірками та зміями
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає RegioNews.
"Мерседес" їхав з України. В його салоні знаходилася продірявлена для циркуляції повітря коробка. У ній, як з’ясувалося, були екзотичні рептилії у тканинних мішечках. Жодних документів для перевезення тварин у водія та пасажира автівки не було. Вони повідомили, що коробку везуть як передачу в Італію, - йдеться в повідомленні.
Прикордонних додають, що наразі обставини події з’ясовуються. Очікується прибуття у пункт пропуску фахівців, які мають допомогти встановити походження та вид виявлених тварин.
Як повідомлялося, 20 жовтня СБУ заблокувала контрабанду до Євросоюзу ртуті, яка може застосовуватися для масових хімічних терактів.