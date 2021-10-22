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22 жовтня 2021, 15:43 3

У порту "Чорноморськ" судно зіткнулося з причалом

22 жовтня 2021, 15:43 3
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Фото з відкритих джерел
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У морському порту "Чорноморськ", що в Одеській області судно врізалося у причал

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Ukrainian Shipping Magazine.

Інцидент стався сьогодні, 22 жовтня. Судно для перевезення генеральних вантажів HAKSA (прапор Палау), яке йшло з турецького порту Гебзе, зіткнулося з причалом №18, через те, що "не встигло загальмувати".

Про постраждалих не повідомляється. На знімках можна побачити, що судно та причал пошкоджені.

фото USM

фото USM

Відомо, що судно HAKSA побудоване у 1993 році. Дедвейт – 3 тис. 92 тонни, довжина – 86,4 м, ширина – 14,54 м.

Нагадаємо, минулого тижня військовий корабель ВМС ЗС України внаслідок погіршення погоди отримав пошкодження під час виконання завдань у Чорному морі. Було розпочато рятувальну операцію, до якої залучили кораблі й катери, а також повітряні судна Держприкордонслужби та ДСНС..

судно порт Одеська область Чорноморськ

 
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