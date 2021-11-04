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04 листопада 2021, 14:34 6

У "Борисполі" прикордонники виявили фейкові COVID-сертифікати у п’яти українців

04 листопада 2021, 14:34 6
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Фото: dpsu.gov.ua
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В пункті пропуску аеропорту "Бориспіль" прикордонники за допомогою програмного забезпечення Safe Border виявили фальшиві сертифікати у п’яти українців, які прилетіли з-за кордону

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

Прикордонники оформляли пасажирів рейсів з Хургади (Єгипет) та Анталії (Туреччина). Серед них виявили проблемний сертифікат у 32-річної жінки та 26-річного чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Жінка зізналася, що купила фальшивий документ за 5 тис. грн., щоб злітати в ЄС та шкодує, що вчинила незаконно. А чоловік зізнався, що невакцинований, а фальшивий сертифікат купив за 50 євро.

Загалом, минулої доби в пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники за допомогою програмного забезпечення Safe Border виявили проблемні сертифікати у п’яти українців, які прилетіли з-за кордону.

Зазначимо, що з 28 серпня цього року, коли українські прикордонники почали використовувати планшети з програмним забезпеченням Safe border, за їх допомогою у столичних аеропортах – пунктах пропуску "Бориспіль" та "Жуляни" - виявили 336 підроблених ковід-сертифікатів.

Раніше повідомлялось, що на території аеропорту "Бориспіль" правоохоронці виявили у 8 осіб документи про вакцинацію проти коронавірусу з ознаками підробки.

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