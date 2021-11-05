У лікарнях Миколаєва закінчується кисень для хворих на COVID-19 - ОДА

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У лікарнях Миколаєва №№1,3 і 5, а також у протитуберкульозному диспансері кисню для хворих на COVID-19 вистачить до неділі, решта медзакладів області також забезпечені киснем

Як пише RegioNews про це на брифінгу заявив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Юрій Гранатуров

"Що стосується наявності кисню в лікарнях. Сьогодні компанія "Лінде Газ" завершує заправку усіх кріоциліндрів у лікарнях №№1,3,5 і Миколаївському тубдиспансері. До середини дня неділі можна спокійно працювати. Зараз триває дуже напружена робота з МОЗ та постачальниками кисню щодо поставки рідкого кисню в неділю", - сказав посадовець.

За його словами, нині завод "Зоря" заправляє для міста і області резервні балони, щоб довести їхню кількість до 100. Такі резервні балони учора було направлено в Южноукраїнськ і Вознесенськ, де запасів кисню залишалося на 2-3 години.

Гранатуров також прокоментував забезпеченість киснем Новобузької лікарні, про яку раніше у Фейсбуці писала директор Миколаївської обласної інфейційної лікарні Світлана Федорова.

"Ми перевірили: там на сьогоднішній ранок було 200 заправлених балонів з киснем. Ні вчора, ні позавчора, ні 3-4 дні тому не траплялося такого, що в Новому Бузі не було кисню чи кисневих концентраторів там, де це потрібно", - заявив заступник голови ОДА.

Він також поінформував, що напередодні було виділено додаткові кошти на обладнання для подачі кисню.

Нагадаємо, що директор КНП "Миколаївський обласний центр лікування інфекційних хвороб" Світлана Федорова написала у Фейсбуці, що цієї ночі до медзакладу увірвалася група незнайомих людей. Вони начебто зламали шлагбаум, почали вибивати двері до приймальні з погрозами персоналу і вимагали дати кисень хворій жінці, яку у критичному стані привезли з Новобузької ЦРБ.