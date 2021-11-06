В порту Николаева обнаружили пятерых моряков-египтян, которые по документам были египтянками

Фото Госпогранслужбы

В Николаевском порту во время проверки документов сотрудники Госпогранслужбы обнаружили признаки подделки в паспортах 30 членов экипажей иностранных судов. При этом в паспортах пяти мужчин отмечалось, что они женского пола

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает RegioNews.

Инцидент произошел в Николаевском морском порту. Пограничники обнаружили проблемные документы у нескольких десятков моряков-иностранцев. Во время проверки документов сотрудники Госпогранслужбы также обнаружили признаки подделки в паспортах 30 членов экипажей иностранных судов. При этом, в официальных бумагах пяти мужчин-граждан Египта значилось, что они женского пола.

Морякам в пересечении государственной границы Украины отказали. Все они будут находиться под охраной на своих судах до выбытия из нашего государства, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, через буковинский пункт пропуска из Украины за границу хотели вывезти экзотических змей и ящериц.

Раньше в порту "Черноморск" судно столкнулось с причалом.