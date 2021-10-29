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29 жовтня 2021, 10:59 340

Офшорний скандал із Зеленським може мати продовження - Разумков

29 жовтня 2021, 10:59 340
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Фото: з відкритих джерел
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Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає можливості продовження офшорного скандалу, в якому фігурує президент України Володимир Зеленський та студія "Квартал 95"

Як передає RegioNews, про це він заявив у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не почув відповіді від жодного представника Офісу президента: ці офшори зараз є чи ні? Гроші, які туди перераховувалися - за що це було зроблено? У даному випадку це б'є не по окремих представниках влади, а по цілій державі", - сказав Разумков.

На думку Разумкова, якщо такий негативний шлейф падатиме на президента та його оточення – це створює негативний імідж для всієї України.

Якщо ти знатимеш, що тобі є куди поїхати з цієї держави – ти це зробиш. Я вважаю, що мати офшори для політика – дуже погано, особливо коли ти обіцяв, що не робитимеш цього", – додав політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проєкт Pandora Papers ідентифікував десяток українців, яким належить елітна нерухомість у Великобританії - об'єктами вони володіють через офшорні компанії.

У розслідуванні зазначають, що під час переходу студії "Квартал 95" на телеканал українського олігарха Ігоря Коломойського, у 2012 році успішний шоумен Володимир Зеленський та його найближче оточення створили мережу офшорних компаній, яка нині володіє елітною нерухомістю у Лондоні на мільйони доларів.

Також повідомлялось, що президент Володимир Зеленський та його близькі соратники могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних з олігархом Ігорем Коломойським. Ці кошти могли бути частиною історії з виведенням та відмиванням грошей "ПриватБанку".

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Верховна Рада Дмитро Разумков Володимир Зеленський банки гроші

 
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