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20 жовтня 2021, 10:30 1548

Рейтинг Зеленського просів: скільки громадян підтримують президента

20 жовтня 2021, 10:30 1548
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Фото: сайт Офісу президента
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Президент Володимир Зеленський нині має меншу підтримку населення у порівнянні з весною-літом цього року

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 15-18 жовтня, пише RegioNews.

Однак, якби вибори президента відбулися найближчим часом, то найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський – 24,7% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. Водночас у порівнянні з весною-літом підтримка його знизилася.

На другому місці – лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко (15,6%), на третьому - лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко (12,2%).
Далі йдуть співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко (9,4%), голова партії "Сила і честь" Ігор Смешко (7,8%) та ексспікер парламенту Дмитро Разумков (7,1%).

Інші кандидати мають нижчу підтримку.

Соціологи відзначають, що рейтинг Зеленського помітно нижчий у порівнянні з вересневим опитуванням КМІС (у вересні у списку кандидатів не було Разумкова). Водночас вони вказують, що зниження підтримки Зеленського простежується і у порівнянні з травневим опитуванням.

Нагадаємо, у червні повідомлялося, що за Зеленського готові проголосувати 32% громадян.

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