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02 листопада 2021, 11:59 44

У МОЗ запевняють, що Україна повністю забезпечена киснем

02 листопада 2021, 11:59 44
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Фото: Рixabay
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В Україні нині у достатній кількості медичного кисню для хворих COVID-19. Вчора два найбільших виробники кисню в країні відновили роботу

Про це пише RegioNews, посилаючись на брифінг заступника голови МОЗ Олександра Комаріди.

З середини жовтня два найбільших виробники кисню в Україні пішли на планові регламентні роботи. МОЗ звернулось до них для надання резервних запасів кисню, чим перекрив потреби у кисні. Вчора ці виробники повернулись до роботи.

"Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19", - повідомив він.

За його словами, хворий COVID зараз у 5-6 разів більше потребує кисню, ніж це було у попередню хвилю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабміну хочуть заборонити надавати дозвіл на вивезення кисню з України.

коронавірус МОЗ лікарні кисень

 
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