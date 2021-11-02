У МОЗ запевняють, що Україна повністю забезпечена киснем

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В Україні нині у достатній кількості медичного кисню для хворих COVID-19. Вчора два найбільших виробники кисню в країні відновили роботу

Про це пише RegioNews, посилаючись на брифінг заступника голови МОЗ Олександра Комаріди.

З середини жовтня два найбільших виробники кисню в Україні пішли на планові регламентні роботи. МОЗ звернулось до них для надання резервних запасів кисню, чим перекрив потреби у кисні. Вчора ці виробники повернулись до роботи.

"Україна повністю забезпечена медичним киснем для хворих, які потребують кисневої терапії через COVID-19", - повідомив він.

За його словами, хворий COVID зараз у 5-6 разів більше потребує кисню, ніж це було у попередню хвилю.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабміну хочуть заборонити надавати дозвіл на вивезення кисню з України.