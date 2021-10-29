Споживання кисню в лікарнях зросло в 10 разів - Ляшко

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У медичних установах, які приймають COVID-хворих, відзначається зростання споживання кисню в 5-6 разів, а в окремих випадках - в 10 разів

Як передає RegioNews із посилання на "Укрінформ", про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"З приводу бюджету - з листопада ми збільшуємо тариф на "ковідний" пакет, оскільки зросло споживання кисню, зросли витрати закладів охорони здоров'я на закупівлю кисню. Грошей у нас вистачає для того, щоб забезпечити "ковідний" пакет на необхідному рівні. Якщо буде зростання - будемо переглядати. У нас постійний діалог з міністром фінансів. Я не думаю, що система охорони здоров'я залишиться без коштів", – сказав Віктор Ляшко.

Міністр зазначає, що на даний момент близько 80% госпіталізованих хворих COVID-19 - киснезалежні, споживання кисню в порівнянні з весною зросло в 5-6, в окремих випадках - в 10 разів.

За даними Ляшка, в Україні кисень випускають 32 підприємства, з них 23 - медичний.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко 22 жовтня зазначив, що проблем з медичним киснем для хворих COVID-19 поки немає. При цьому він зазначив, що розпочато імпорт кисню через ремонт на підприємствах-виробниках. Водночас з багатьох міст надходять повідомлення про брак вкрай необхідного для хворих COVID-19 медичного кисню. Зокрема, йшлося і про проблеми з киснем в Одесі.